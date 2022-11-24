Об этом он рассказал в эфире Еспресо .



"Сейчас противник сосредоточил основные боевые действия и пытается наступать на направлении Авдеевки, Бахмута, Соледара – это города на относительно небольшом участке фронта, где со стороны РФ воюют ЧВК Вагнер, наиболее мотивированные, потому что получают заработную плату. Также это наиболее подготовленные воины, к тому же они используют такую тактику, когда мобилизованные отправляются вперед на забой, чтобы выявить наши огневые точки и позиции", - прокомментировал военный аналитик.



Алексей Гетьман отметил, что те войска РФ, которые находились на правом берегу реки Днепр на Херсонщине, и то, что удалось россиянам вывести, там были более или менее подготовленные военные подразделения, а именно морские пехотинцы и вэдэвэшники . Сейчас нет точных данных, куда именно они будут перекидываться, к тому же вдоль линии фронта идет постоянное движение российских воинских частей.



"Вполне возможно, что это будет Бахмутское или Авдеевское направление, или в сторону Харьковской области, где формируется вторая мотострелковая дивизия с составом примерно 14-15 тысяч человек, также 1-я танковая армия, в которой насчитывается около тысячи танков и 850 гранатометов и минометов. Ведь где именно враг планирует сделать какое-то наступление, пока неизвестно из-за того, что сами россияне еще не решили направление, поэтому пока маневрируют. Место наступления и последующие вражеские удары наша разведка будет знать заранее, тем более мы работаем с британской и американской разведками, соответственно , будем готовы. А ожидать, что враг прорвется и займет какие-то города, например тот же Бахмут, чтобы дальше двигаться на Славянск и Константиновку, по моему мнению, это маловероятно, хотя посмотрим, насколько мощную группировку противнику удастся там собрать", – заметил Гетьман.

22 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что РФ перекинула к оккупированному Дебальцево кадыровцев и вагнеровцев

Также, по сообщению Генштаба ВСУ, известно, что россияне пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, по меньшей мере 6 областей подверглись вражеским ударам.

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