Враг маневрировал в Черном море: совершил ротацию ракетоносителей
В Черном море российские силы продолжали маневрировать имеющимися силами и осуществили ротацию надводного ракетоносителя на подводный, снаряженный 4 "калибрами"
Об этом пишет Оперативное командование "Юг".
Следовательно, на боевом дежурстве находится семь кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель.
"В Черном море враг, в очередной раз маневрируя имеющимися силами, осуществил ротацию надводного ракетоносителя на подводный. В настоящее время на боевом дежурстве 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 "калибрами", - говорится в сообщении.
В то время как надводный ракетоноситель в готовности находится в пункте базирования и может быть присоединен к дежурству в любой момент. Так что уровень ракетной угрозы остается высоким.
"Не пренебрегайте собственной безопасностью, при сигнале воздушной тревоги немедленно переходите в укрытие!" – советуют военные.
- Утром 18 июня на боевом дежурстве в Черном море находился один ракетоноситель, снаряженный восемью крылатыми ракетами типа "Калибр".
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