Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"На Восточном фронте ситуация некритическая, однако противник лезет из всех щелей. Не могу называть населенный пункт, но скажу, что вся посадка, которая рядом с нами, за вчерашний вечер усеяна вражескими телами. Возле Авдеевки враг пытается продвинуться, а у Бахмута стало немного тише, противник направляется на юго-восток и пытается выйти на Бахмут через юг, то есть через Авдеевку, Марьинку", - прокомментировал командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины.



Евгений Оропай отметил, что россияне активно обстреливают все наши позиции, а также прифронтовые города и села.



"Противник постоянно делает попытки заходить группами, то есть после уничтожения первой группы через 2-3 часа может уже заходить вторая группа. Мы выходим потом смотреть, кого отправляют и видим, что связи или каких-то раций у них нет. Последние три – четыре группы были без связи и очень легкая амуниция, одеты также очень плохо, то есть людей просто отправляют на убой", - подытожил Оропай.

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