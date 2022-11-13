Враг лелеет планы высокоточных ударов по объектам критической инфраструктуры, - ОК "Юг"
В ночном отчете ОК "Юг" отметили, что враг продолжает жить с планами ударов высокоточных ракетных систем и дронов по объектам критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров
В итоговом отчете за 12 ноября оперативное командование "Юг" отметило, что враг продолжает вести активную оборону по всей линии столкновения, разграниченной Днепром. В течение боевого дня россияне наносили артиллерийские удары по украинским позициям и территориальным общинам в Бериславском районе. Без пострадавших и утрат.
Следовательно, с целью подавления вражеского огня украинская авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника. В течение дня были активны и ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ. По уточненным данным, подтверждено уменьшение вражеского войска на 40 рашистов и 3 военных автомобиля. Остальные потери противника, доразведываются.
В течение дня состав вражеского флота существенных изменений не претерпел: 1️8 кораблей и катеров, в том числе 1 ракетоноситель в готовности к залпу восьми "Калибрамы".
"Обстановка в Таврической операционной зоне остается напряженной, но подконтрольной Силам обороны, - говорят в ОК "Юг". - Подразделения Сил обороны продолжают проводить стабилизационные мероприятия и закрепляются на занятых позициях. Освобожденные от оккупантов города и села Херсонщины и Николаевщины возвращаются к жизни при украинской юрисдикции".
Но предостерегают: враг не оставил планы применения высокоточных ракетных систем, ударных дронов и других средств огневого поражения по объектам критической инфраструктуры как по тыловым регионам, так и прилегающим к линии фронта территориальным общинам. Следовательно, об алгоритмах действий во время воздушной или ракетной тревоги забывать нельзя.
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