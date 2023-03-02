Враг круглосуточно тренируется на берегу Молочного лимана, - мэр Мелитополя
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что захватчики продолжают перебрасывать военную технику на временно оккупированную территорию Мелитополя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вчера состоялась ликвидация оккупантов во временно оккупированном городе Мелитополь. В 15:30 были очередные взрывы на военном аэродроме, что-то случилось со складом БК противника. Захватчики продолжают завозить на временно оккупированную территорию Мелитополя военную технику", - отметил Федоров.
По его словам, вчера через Мелитополь прошли 50 бронированных и грузовых вражеских автомобилей в сторону Запорожья к линии фронта.
"Если раньше на берегу Молочного лимана враг проводил тренировки только днем, то сейчас они проводят тренировки и ночью", - подчеркнул Федоров.
- Оккупанты в Мелитополе планируют для детей со всего города так называемую присягу юнармии, а в Мариуполе, пользуясь гуманитарным кризисом, предлагают местным строить военные укрепления за еду.
- В среду, 1 марта, на мелитопольском аэродроме произошел "хлопок"
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