Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вчера состоялась ликвидация оккупантов во временно оккупированном городе Мелитополь. В 15:30 были очередные взрывы на военном аэродроме, что-то случилось со складом БК противника. Захватчики продолжают завозить на временно оккупированную территорию Мелитополя военную технику", - отметил Федоров.

По его словам, вчера через Мелитополь прошли 50 бронированных и грузовых вражеских автомобилей в сторону Запорожья к линии фронта.

"Если раньше на берегу Молочного лимана враг проводил тренировки только днем, то сейчас они проводят тренировки и ночью", - подчеркнул Федоров.

Оккупанты в Мелитополе планируют для детей со всего города так называемую присягу юнармии, а в Мариуполе, пользуясь гуманитарным кризисом, предлагают местным строить военные укрепления за еду.

В среду, 1 марта, на мелитопольском аэродроме произошел "хлопок"









