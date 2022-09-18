Враг концентрируется а Донетчине и Луганщине, чтобы построить новую линию фронта, - военнослужащий ВСУ Бищук
Военнослужащий ВСУ Виктор Бищук отметил, что противник стягивает силы на Восточном направлении в районе населенных пунктов Лиман и Сватово
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"После контрнаступления ВСУ на Харьковщине, на Луганском и Донецком направлениях усилились артобстрелы и авиационные обстрелы. Враг пытается нарушить координацию украинских военных и разрушить командные штабы, но ему это не удается, потому что точное местонахождение остается тайной для врага", - отметил Бищук.
По его словам, россияне спешно бежали с Харьковщины и те, кто не попал в плен, сейчас концентрируются на Донетчине и Луганщине.
"Противник строит новые линии обороны и пытается укрепляться, чтобы создать новую линию фронта. Мы держим огненное влияние над врагом", - подчеркнул Бищук.
- 15 сентября Сергей Гайдай, глава Луганской ОВ, отметил, что враг стягивает свои силы и строит защитные сооружения для обороны в Сватово, Троицком и Кременной.
- Сегодня, 18 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили автовокзал в городе Сватово Луганской области, в котором жили оккупанты.
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