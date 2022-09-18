Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"После контрнаступления ВСУ на Харьковщине, на Луганском и Донецком направлениях усилились артобстрелы и авиационные обстрелы. Враг пытается нарушить координацию украинских военных и разрушить командные штабы, но ему это не удается, потому что точное местонахождение остается тайной для врага", - отметил Бищук.

По его словам, россияне спешно бежали с Харьковщины и те, кто не попал в плен, сейчас концентрируются на Донетчине и Луганщине.

"Противник строит новые линии обороны и пытается укрепляться, чтобы создать новую линию фронта. Мы держим огненное влияние над врагом", - подчеркнул Бищук.

15 сентября Сергей Гайдай, глава Луганской ОВ, отметил, что враг стягивает свои силы и строит защитные сооружения для обороны в Сватово, Троицком и Кременной.

Сегодня, 18 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили автовокзал в городе Сватово Луганской области, в котором жили оккупанты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb