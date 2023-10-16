Враг концентрирует усилия на захвате Купянска, - Евлаш

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В полосе ответственности Восточной группировки войск самым горячим направлением является Лимано-Купянское. После непродолжительной паузы враг возобновил боевые действия, применяя штурмовые роты. В частности, "Шторм", "Шторм Z", подразделения 1-й танковой роты, 6-й и 2 -й армии РФ. За минувшие сутки противник 710 раз обстрелял позиции ВСУ по разным видам вооружения. 15 атак было отбито на Лимано-Купянском направлении", - отметил Евлаш.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск, противник акцентирует свое внимание и усилия на захвате и окружении населенного пункта Купянск, однако без успеха.

"Все атаки врага подвергаются мощному отпору со стороны Сил обороны. Получив по зубам, враг отходит, зализывая раны. Но восстановившись, оккупанты снова продолжают атаки колоннами и мясными штурмами", - заметил Евлаш.

В течение суток воскресенья, 15 октября, российская армия не оставляла попыток атаковать в районах Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении, но ВСУ удалось отразить вражеские атаки и ликвидировать еще 860 военных РФ

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что в российском информационном пространстве первоначальный оптимизм относительно российского продвижения в районе Авдеевки постепенно заменили трудности и снижение темпов наступательных операций.









