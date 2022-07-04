Враг концентрирует силы для штурма Славянска и Бахмута - боец "Легиона Свободы" Назаренко
Заместитель комбата "Легиона Свободы" Владимир Назаренко считает, что следующими целями оккупантов на Востоке Украины являются Славянск и Бахмут
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Тревожные новости поступают из Лисичанска. Враг закрепляется в городе и продолжает давить по этой линии фронта. Вчера (3 июля, - ред.) враг нанес варварский удар по Славянску и Краматорску. Эти города были обстреляны из РСЗО. Это свидетельствует о том, что следующими своими целями враг избрал Бахмут и Славянск", - рассказал Назаренко.
ОН подчеркнул, что оккупанты не собираются останавливаться на границах Донецкой и Луганской областей
"Уничтожив Северодонецк и Лисичанск, враг не собирается останавливаться. Они не остановятся на условных границах областей и городов. Помешанному российскому диктатору нужна вся Украина и мир", - добавил Назаренко.
-
3 июля Россия совершила массированный обстрел Славянска.
-
К вечеру 3 июля армия РФ обстреляла частный сектор и спальный Краматорский район из смерчей. Одна женщина травмировалась.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.83
Покупка 34.83Продажа 35.71
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.33
- Актуальное
- Важное