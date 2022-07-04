Враг концентрирует силы для штурма Славянска и Бахмута - боец "Легиона Свободы" Назаренко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Тревожные новости поступают из Лисичанска. Враг закрепляется в городе и продолжает давить по этой линии фронта. Вчера (3 июля, - ред.) враг нанес варварский удар по Славянску и Краматорску. Эти города были обстреляны из РСЗО. Это свидетельствует о том, что следующими своими целями враг избрал Бахмут и Славянск", - рассказал Назаренко.

ОН подчеркнул, что оккупанты не собираются останавливаться на границах Донецкой и Луганской областей

"Уничтожив Северодонецк и Лисичанск, враг не собирается останавливаться. Они не остановятся на условных границах областей и городов. Помешанному российскому диктатору нужна вся Украина и мир", - добавил Назаренко.

3 июля Россия совершила массированный обстрел Славянска.

К вечеру 3 июля армия РФ обстреляла частный сектор и спальный Краматорский район из смерчей. Одна женщина травмировалась.



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