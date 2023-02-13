Враг концентрирует основные усилия на Запорожском направлении, - Гуменюк
Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг", отметила, что противник продолжает терроризировать диверсионно-разведывательными группами направление дельты Днепра
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Вражеская группировка не имеет критического увеличения, но противник подтянул на временно оккупированную Херсонщину подразделения росгвардии. Это говорит о том, что они не могут справиться с движением сопротивления и чувствуют внутреннюю угрозу в тех местах, где дислоцируются. Также это говорит, что морально-психологическое состояние своей армии враг оценивает как очень низкое и несбалансированное, поэтому им нужны дополнительные подразделения, которые будут держать, в том числе, и внутреннюю дисциплину", - прокомментировала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг".
Наталья Гуменюк отметила, что основное сосредоточение усилий враг сейчас концентрирует на Запорожском направлении, но продолжает терроризировать диверсионно-разведывательными группами направление дельты Днепра для того, чтобы распылять усилия Сил обороны Украины.
- 13 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что на оккупированную Херсонщину РФ направила 200 росгвардейцев
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное