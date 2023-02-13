Враг концентрирует основные усилия на Запорожском направлении, - Гуменюк

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Вражеская группировка не имеет критического увеличения, но противник подтянул на временно оккупированную Херсонщину подразделения росгвардии. Это говорит о том, что они не могут справиться с движением сопротивления и чувствуют внутреннюю угрозу в тех местах, где дислоцируются. Также это говорит, что морально-психологическое состояние своей армии враг оценивает как очень низкое и несбалансированное, поэтому им нужны дополнительные подразделения, которые будут держать, в том числе, и внутреннюю дисциплину", - прокомментировала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг".

Наталья Гуменюк отметила, что основное сосредоточение усилий враг сейчас концентрирует на Запорожском направлении, но продолжает терроризировать диверсионно-разведывательными группами направление дельты Днепра для того, чтобы распылять усилия Сил обороны Украины.

13 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что на оккупированную Херсонщину РФ направила 200 росгвардейцев





