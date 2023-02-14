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Враг концентрирует наступательные усилия на пяти восточных направлениях – Генштаб

14 февраля, 2023 вторник
18:54
война с Россией Русские военные

Российская армия, несмотря на значительные потери, пока не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и концентрирует наступательные усилия на пяти восточных направлениях

Об этом сообщили в строительстве Генштаба, 14 февраля.

"Противник, несмотря на значительные потери, пока не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Существенно продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Активно действует вражеская авиация" , – говорится в сообщении.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направление: обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Редкодуб.

Купянское и Лиманское направления: противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, включая Берестово, Вишневое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Краснопоповку, Песчаное, Диброву, Серебрянское лесничество, Белогоровку Луганской области и Федоровку – Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Берестового, Жилищки и Верхнекамянского.

Бахмутское направление: минометные и артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них – Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области. Под авиационные удары врага попали районы Бахмута, Ивановского и Курдюмовки.

Авдеевское и Шахтерское направления: под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 22 населенных пункта, в частности, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Большая Новоселка, Времевка и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационных ударов неподалеку от Авдеевки и Угледара. Также, оккупанты сбросили с БпЛА на позиции наших войск в районе Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51.

Запорожское направление: огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области. Также враг нанес авиационные удары возле Малиновки и Новоданиловки.

Херсонское направление: от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Огромное Херсонской области.

Из-за значительных потерь российские инструкторы обучают мобилизованных и "добровольцев" прямо на поле боя

Стало известно, что с целью компенсации масштабных военных потерь россиян в ходе ведения боевых действий, на территории Кадамовского полигона Российской Федерации, в учебном центре проходят подготовку ориентировочно к двум бригадам военнослужащих российских оккупационных войск, среди мобилизованных и "добровольцев".

"Основная часть российских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки. Отдельные группы проходят двухнедельный курс", – отмечается в сообщении.

Также добавляется, что в результате отмечается низкий уровень готовности к выполнению задач. С начала этого года на территории полигона подготовка рекрутов ЧВК "Вагнер" не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются для подготовки непосредственно в районе ведения боевых действий.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, 3 склада боеприпасов и 2 станции РЭБ врага", - говорится в сообщении.

  • 14 февраля стало известно, что в оккупированном Мариуполе разбиты три лагеря подготовки мобилизованных, также есть два полигона для слаживания российских войск.
Луганщина
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Донетчина
Военные новости
потери окуппантов
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