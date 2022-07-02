Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг концентрирует большое количество своих войск, чтобы прорвать Луганщину и Лисичанск. Для них это принципиально. Мы смотрим аэроразведкой, что такого количества вражеской силы еще не было. В тыловую атаку они не пойдут. ВСУ отходить не планируют", - отметил Ращук.

Также Боец батальона "Свобода" добавил враг терпит потери и пытается прорваться через фланги.

"Громотно работает наша авиация. Бахмутская трасса под обстрелами. Мы совершили маневр и временно отошли от Северодонецка для перегруппировки. Концентрация наших войск будет в другом месте, мы сможем контрнаступлениями возвращать наши города", - подчеркнул Ращук.

Российские войска продолжают наступать к югу и юго-западу от Лисичанска , пытаясь окружить город.

Украинские силы отразили враждебную попытку разведки боем рядом с Лисичанским желатиновым заводом

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