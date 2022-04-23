Враг кипит по Николаевской области каждый день, варварски разрушает инфраструктуру, - председатель облсовета

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".



Глава облсовета отметила, что враг бомбит и обстреливает Николаевскую область каждый день.



"Ночью была бомбардировка по спальному микрорайону Николаева. На сегодняшний день также были обстрелы Березанской территориальной громады, Баштанской территориальной громады, по окрестностям Лукаревки и Николаевского района. Оккупированными остаются почти тридцать сел, это несколько громад, и контролируется 40 км трассы Херсон-Николаев", - сообщила Анна Замазеева.



Глава облсовета отметила, что враг пытается разрушить полностью социальную инфраструктуру области, это и больницы, и детские сады а сегодня ночью спальный район города и даже кофейня.



"Сейчас без электроснабжения остается почти 15 громад, газопровод был отремонтирован, но Николаев без воды уже вторую неделю. Воду привозим и стараемся не сделать из этого катастрофу. Все проблемы, которые создают эти варвары, мы пытаемся по-хозяйски исправить" - рассказала Замазеева.

Напомним, 23 апреля Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что россияне готовят провокации в Пасхальную ночь.