Враг хотел навалом взять Авдеевку, - военнослужащий ВСУ Егор Фирсов

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Егор Фирсов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Основная атака, штурм который происходил 4-5 дней назад, отбита. Тогда враг хотел нашествием взять Авдеевку. Сейчас происходят артобстрелы, одиночные штурмы, авиация иногда работает. Но такого нашествия и давления, которое было в прошлые дни, по флангу выше к Нью-Йору, мы не видим", - рассказал военнослужащий.

По его словам, нашествие будет продолжаться до того момента, пока ВСУ не разобьют оккупантов.

"Все бойцы начиная от командования, заканчивая рядовыми, понимают, что это нашествие будет продолжаться, все очень серьезно. Они будут пытаться брать Авдеевку всегда, пока мы не разобьем все нашествия и окончательно не подорвем моральный дух вооруженных сил врага", - подчеркнул Фирсов. .