Враг хотел навалом взять Авдеевку, - военнослужащий ВСУ Егор Фирсов
Враг пытался навалом взять Авдеевку. ВСУ отразили основную атаку врага на Авдеевском направлении
Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Егор Фирсов в эфире телеканала "Эспрессо".
"Основная атака, штурм который происходил 4-5 дней назад, отбита. Тогда враг хотел нашествием взять Авдеевку. Сейчас происходят артобстрелы, одиночные штурмы, авиация иногда работает. Но такого нашествия и давления, которое было в прошлые дни, по флангу выше к Нью-Йору, мы не видим", - рассказал военнослужащий.
По его словам, нашествие будет продолжаться до того момента, пока ВСУ не разобьют оккупантов.
"Все бойцы начиная от командования, заканчивая рядовыми, понимают, что это нашествие будет продолжаться, все очень серьезно. Они будут пытаться брать Авдеевку всегда, пока мы не разобьем все нашествия и окончательно не подорвем моральный дух вооруженных сил врага", - подчеркнул Фирсов. .
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11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.
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Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.
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Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.
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12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.
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Виталий Барабаш также отметил, что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.
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13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.
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