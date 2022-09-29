Враг хочет усилиться в Донецкой области с помощью еще 250 заключенных, — Генштаб

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Руководство российских оккупационных войск всеми имеющимися способами пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери в боях на территории Украины.

В частности, как отмечает Генштаб, на временно оккупированной территории Донецкой области так называемые местные власти проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных. Они в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование находящихся на передовых позициях подразделений.

За сутки ВСУ поразили 4 командных пункта, 15 районов скопления войск и техники врага и 6 складов с боеприпасами, - Генштаб

В больницу временно оккупированного Старобельска доставили более 200 раненых захватчиков, - Генштаб

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