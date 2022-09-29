Враг хочет усилиться в Донецкой области с помощью еще 250 заключенных, — Генштаб
Руководство российских оккупационных войск бросит в бои в Донецкой области еще 250 заключенных
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Руководство российских оккупационных войск всеми имеющимися способами пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери в боях на территории Украины.
В частности, как отмечает Генштаб, на временно оккупированной территории Донецкой области так называемые местные власти проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных. Они в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование находящихся на передовых позициях подразделений.
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