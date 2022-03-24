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Главная война с Россией Враг каждый день пытается хаотично обстреливать Криворожский район, - Максим Курячий
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Враг каждый день пытается хаотично обстреливать Криворожский район, - Максим Курячий

24 мартa, 2022 четверг
11:02
война с Россией

Боец ТрО и депутат Днепропетровского областного совета Максим Курячий сообщил, что российские оккупанты ежедневно пытаются хаотично обстреливать Криворожский район


Об этом он рассказал в эфире телеканала Еспресо.TV

“На Днепропетровщине, к счастью, все без изменений. Ситуация стабильно напряженная, но на 100% контролируется ОВА, ВСУ, Национальной гвардией и силами ТРО. В области производится постоянная антидиверсионная работа. Врага на территории Днепропетровщины как не было, так и нет", - рассказал Курячий.

Курячий подчеркнул, что, несмотря на то, что враг не смог осуществить успешное наступление на территорию Днепропетровской области, происходят постоянные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры.

“Постоянно работает наше ПВО. Почти каждый день враг совершает хаотические обстрелы Криворожского района. Эти все российские "Грады" наши военные превращают в металлолом.", - добавил Курячий.

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