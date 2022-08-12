Враг категорически не хочет воевать, он не идет на прямое боевое столкновение, - боец ВСУ Сазонов

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"Враг категорически не хочет воевать, даже в Лисичанске на нас быстро бросались только новички, которым промыли мозг и сказали, что ВСУ не существует. Сейчас я смотрю, что новеньких все меньше, а те, кто повоевал, они очень не хотят идти на прямое боевое столкновение, они предпочитают сидеть в траншее и забрасывать нас снарядами. Периодически все-таки лезут на штурм, но младшие офицеры вынуждены быть впереди, потому что вояки никуда не идут, и вот они три дня подряд лезли на Бахмут, где получали жестко. А вчера, 11 августа, снова поперлись живой силой на штурм, оставили кучу народа, а те, кто хотел жить, отходили очень энергично", - отметил боец ВСУ.



Кирилл Сазонов заметил, что противник теряет живую силу и ему все сложнее загонять бойцов в атаки.



"Я вижу, что они не хотят идти, иногда даже имитируют атаки. Они только активно обстреливают, причем жилые кварталы. Я не помню за один день такого количества погибших мирных жителей в Донецкой области, разве что в отдельные дни бомбардировки Мариуполя ", – рассказал Сазонов.

9 августа Генштаб ВСУ сообщил, что россияне провели неудачный штурм и разведку боем на Бахмутском направлении и безуспешно пытались привлечь ДРГ

11 августа Юрий Герун, военнослужащий 80-й ОДШБ ВСУ, рассказал, что российских вояк гонят в бои по инерции.