"Враг как обстреливал, так и обстреливает": боец ТрО о ситуации в Харькове

В самой же области есть положительная динамика: "Украинские войска переходят в контрнаступление и освобождают некоторые населенные пункты", - подчеркнул он в эфире Espreso TV.



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Дебелый заметил: "Сухопутным путем оккупантам ничего не удается, как оказалось на земле они воевать не умеют. Они умеют только красиво маршировать по площадям. только потому, что больше ничего не могут сделать, надеются так запугать людей".



Однако Дебелий добавил, что настроения у харьковчан положительные, все верят в победу и всё для нее делают: "Даже те, кто раньше выезжал на первые фазы войны, уже возвращается в город, чтобы работать и восстанавливать Харьков".

Напомним, в Харьковской области ВСУ освободили несколько населенных пунктов, - Олег Синегубов

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