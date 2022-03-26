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Главная война с Россией "Враг как обстреливал, так и обстреливает": боец ТрО о ситуации в Харькове
Эксклюзив

"Враг как обстреливал, так и обстреливает": боец ТрО о ситуации в Харькове

26 мартa, 2022 суббота
15:44
война с Россией

Валентин Дебелый рассказал, что кроме районов "Салтовка" и "ХТЗ", которые противник обстреливал раньше, он принялся за новые. По словам бойца, оккупанты не могут смириться, что им не удается взять город

В самой же области есть положительная динамика: "Украинские войска переходят в контрнаступление и освобождают некоторые населенные пункты", - подчеркнул он в эфире Espreso TV.

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Дебелый заметил: "Сухопутным путем оккупантам ничего не удается, как оказалось на земле они воевать не умеют. Они умеют только красиво маршировать по площадям. только потому, что больше ничего не могут сделать, надеются так запугать людей".

Однако Дебелий добавил, что настроения у харьковчан положительные, все верят в победу и всё для нее делают: "Даже те, кто раньше выезжал на первые фазы войны, уже возвращается в город, чтобы работать и восстанавливать Харьков".

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