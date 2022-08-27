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Враг из РСЗО достает до околиц Запорожья, - депутат облсовета Лышенко

27 августа, 2022 суббота
18:24
война с Россией

Сергей Лышенко, волонтер и депутат Запорожского областного совета, рассказал, что по информации из разных источников, враг совершает обстрелы из С-300 или из "ураганов"

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Враг получил возможность из РСЗО доставать до околиц постоянно работающего города Запорожье. Сегодня, 27 августа, ночью был обстрел, насчитали 16 взрывов. Известно, что пострадали жилые дома на границе города. В разных источниках говорится, что обстрелы шли из С -300 или из "ураганов". Соответственно, на сегодняшний день имеем ситуацию, что противник начал дотягиваться до города, что создает для Запорожья проблему", - отметил депутат облсовета.

Сергей Лышенко выразил обеспокоенность, что в дальнейшем Запорожье ждет та же ситуация как в Николаеве и Харькове.

"Это известная тактика врага – выжженной земли, потому что он бьет по инфраструктуре города и объектам, которые могут быть укрытием во время проведения боевых действий. Также противник ежедневно систематически уничтожает города, которые стоят у него на пути, поэтому его продвижение происходит только из-за того, что эти населенные пункты перестают существовать. Почти полностью разрушены города Орехов и Гуляйполе, а села на линии разграничения выглядят как куча битых стройматериалов", - сообщил Лышенко .

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Украина
Запорожье
Запорожская область
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