Враг из минометов обстрелял Шостинский район Сумщины
Российские оккупационные войска вечером 7 июня обстреляли со своей территории Шостинский район Сумщины
Об этом в телеграмме сообщил начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Так, около полудня враг вел огонь из артиллерии по Великописаревской и Юнаковской общинах. А после 15:00 был прилет из миномета по Краснопольскому району.
Почти в 23:00 рашисты начали гатить из минометов по территориям Шосткинского района.
Во всех случаях враг вел огонь со своей территории. Разрушений и пострадавших предварительно нет.
- Вечером 6 июня российские захватчики нанесли по Сумской области около 40 ударов из минометов и, вероятно, из САУ. А ночью на 7 июня обстреляли из артиллерии Середину-Буда в Сумской области. Повреждены не менее 6 домов.
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