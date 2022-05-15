Враг из артиллерии 11 раз обстрелял 14 мая Северодонецк, ранены 9 человек
Оккупанты 14 мая обстреляли больницу в Северодонецке, всего по городу нанесли 11 артударов
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Рашисты обстреляли Северодонецкую больницу. Только за вчерашний вечер 9 раненых гражданских!" – написал Гайдай.
Всего за минувшие сутки Россия совершила 11 артиллерийских ударов по Северодонецку.
"Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. Только за вечер ранения получили сразу 9 мирных жителей города", - отметил Гайдай.
Раненые получили медицинскую помощь в той же разбитой больнице: несмотря на обстрелы медицинское учреждение продолжает работу, подчеркнули в ОВА.
- Напомним, оккупанты обстреляли Гуляйполе на Запорожье: повреждены дома и гаражи.
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