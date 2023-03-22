Оборона Бахмута

Бахмут остается самой горячей точкой на линии фронта. Враг пытается совершать атаки с севера и юга на городскую застройку. С востока продвигаться врагу не удается. Сейчас измотались все, и противник, и украинские защитники. ВСУ ждут резервов и боекомплекта. В Бахмуте сегодня определенная временная пауза, затишье.

Логистика и сообщение с Бахмутом работает совершенно нормально. Хотя есть участки, которые враг простреливает. Путем наших контратак был сдвинут враг от трассы Константиновка – Ивановское – Бахмут дальше на север, чтобы обезопасить эту трассу. Ситуация в Бахмуте сложная, но наши войска удерживают оборону и фланги. Приезд Верховного Главнокомандующего в Бахмут говорит о том, что этот участок фронта стал и политически, и военно значимым. Скорее всего, есть все предпосылки и дальше удерживать этот город от нашествия противника, который также сильно истощается при проведении наступательных операций.

Направления активных боевых действий

Активные боевые действия российской армии начались на пяти направлениях полтора месяца назад. Речь идет о новом наступлении на Донбасс, целью которого было выйти на границы Донетчины и Луганщины. И мы видим, что определенные изменения есть только на отдельных участках – вокруг Бахмута и немного у Авдеевки. На всех других направлениях – Сватово, Креминная, Угледар – враг страдает от наших действий активной обороны. На этих участках противник не имеет продвижения. Мы действительно можем говорить об исчерпании возможностей россиян. Скорее всего, в течение короткого времени, двух-трех недель, враг попытается провести наступательные действия по всем этим направлениям, используя все имеющиеся у него резервы.

Затем противник перейдет к стратегии обороны и будет думать, как изменять подходы к ведению боевых действий. Предыдущие стратегия и тактика врага связанные с использованием пехотных штурмов, артиллерии и бронетехники по всем направлениям, не дали результата. Это значит, что враг исчерпал свои силы и средства. Противник будет сейчас обдумывать, как выходить из этой ситуации. Это будет интересным моментом в дальнейших боевых действиях противника.

Руководство РФ сейчас уклоняется от широкомасштабной мобилизации. Ежемесячно там мобилизуют до 20 тыс. личного состава, чтобы компенсировать потери, понесенные армией противника на линии фронта в живой силе, так же теряет и технику. Можно сделать выводы, что противник исчерпывает свои силы и можно ожидать принципиальных изменений в формате ведения боевых действий.

Расконсервация российских старых танков

Россия начала расконсервировать образцы танков, о которых никто не упоминал. Это танки Т-55 и Т-54 с пушкой 100 мм. С базы хранилища на Урале эти танки передислоцированы на ремонтные заводы для восстановления. Начинается процесс ремонта и модернизации, свидетельствующий о том, что у врага не хватает инициативы, связанной с танками Т-62. Вариации появления новых образцов танков в российской армии ограничены.

Напомним, что армия Украины уничтожила 3 500 российских танков. И это больше, чем было в составе армии РФ до начала вторжения. Сейчас Россия может производить где-то 20 новых танков в месяц и еще 25 отремонтировать. Запасы танков Т-54 и Т-55 в 2016 году оценивались в 2 500, но прагматичные оценки говорят о том, что Россия сможет отремонтировать до 500 таких танков. Все это говорит о низких возможностях армии РФ усиливать свои средства путем бронетанкового вооружения.

Ожидание танков Abrams в Украине

Американская сторона сейчас активизирует меры по поставке Украине танков Abrams и систем Patriot. Предварительно говорилось, что это будут Abrams версии М1А2 – это новые танки, но их нужно изготовлять. Американский завод производит около 12 новых танков Abrams в месяц, и все расписано на несколько лет вперед. Если бы мы ждали своей очереди, то обещанный 31 танк или батальон от США мы бы получили после 2024 года. Сейчас принято решение о том, что нам будут переданы танки версии М1А1. Такие танки находятся на оснащении морской пехоты США и хранятся в запасах Минобороны США в объеме 3 500 единиц. Эти танки возьмут из запасов, отремонтируют, модернизируют и передадут Украине. Новая версия М1А1 не уступает версии М1А2. Эти танки мы получим осенью этого года. Я думаю, что танки Abrams до контрнаступления не успеют нам поступить, но им найдется работа на перспективу.

Подготовка к нашему контрнаступлению

Вопрос подготовки к контрнаступлению является сложным и важным. Во-первых, когда мы говорим о подготовке наших сил и средств, речь идет именно о силах. Сейчас мы формируем новые бригады в сухопутных, десантно-штурмовых войсках и морской пехоте. Чтобы не разглашать секреты, я сошлюсь на публикацию издания The Economist, что на сегодняшний день Украина осуществляет формирование по меньшей мере 18 бригад разного назначения, то есть численность может быть от 60 тыс. и более. Это основной кулак, который формируется для проведения наших наступательных действий. Но, чтобы подготовить этих людей, мы должны использовать полигоны и инструкторов. Можно сказать, что даже наших полигонов и инструкторов не хватает, чтобы быстро подготовить такое количество личного состава. Известно, что наши лучшие инструкторы давно воюют, а сейчас мы осуществляем подготовку наших бойцов на территории НАТО. И мы понимаем, что даже опыт инструкторов НАТО может быть не совсем достаточным, чтобы обеспечить максимально эффективную подготовку. Известно, что страны НАТО проводили операции по формату миротворческих миссий или боевых действий в Ираке. Этот опыт иной, чем тот, который уже приобрела украинская армия. Однако мы с благодарностью приниимаем, что помощь нам оказывается. Подготовка этих бригад должна производиться достаточно эффективно. Кроме подготовки отдельных группировок, нужно обеспечить их слаженность – это еще одна составляющая, которая занимает время.

Теперь о технике и вооружении. Можем говорить о том, что по некоторым параметрам Запад отстает в поставке тех вещей, которые нам крайне важны – это танки. Несмотря на то, что танковая коалиция принята, поступление этих танков должно быть ускорено.

А главный вызов касается именно боеприпасов, потому что проведение наступательной операции потребует гораздо больше средств поражения, чем проведение оборонных действий, которые мы сейчас совершаем. Получение боеприпасов будет важным условием для подготовки к нашим наступательным действиям.

Когда президент Чехии говорит, что у Украины будет одна возможность для мощного контрнаступления – я думаю, никто не знает, как оно на самом деле будет. Колоссальные усилия направлены на то, чтобы подготовить нашу группировку, которая должна совершить успешные наступательные действия. Понятно, что эта операция будет проведена, однако она не завершит войну, но существенно повлияет на ее ход. Именно от итога нашей наступательной операции будет зависеть будущий политический фон, на котором будут вестись переговоры с РФ. Конечно, если таковые будут вестись. В любом случае, есть большие надежды на эту операцию с украинской стороны и, конечно, со стороны наших партнеров, которые пытаются оказывать нам максимальную помощь. Главное, чтобы она предоставлялась быстрее.

Правда и мифы о снарядах с сердечником из обедненного урана

Действительно, снаряды с урановым сердечником мы получаем для танков Challenger. Эти снаряды имеют лучшее бронепробивание, чем российские снаряды, что в первую очередь и беспокоит РФ. Россияне начали развертывать истерику, что Украина получает снаряды с урановым сердечником. Это при том, что российская армия имеет в своем арсенале такие боеприпасы, но их количество настолько ограничено, что даже их промышленность не может развернуть достаточный объем произвоодства этих снарядов. К истерике, которую начал Путин, присоединился и самопровозглашенный президент Беларуси и начал бредить, объясняя, что это выходит за пределы обычного конфликта.

На самом деле на эти боеприпасы не распространяются никакие ограничения. Потому что они не нарушают никаких конвенций, не создают угрозы для мирного населения, кроме пришедшего на нашу землю противника.

Речь идет о сердечнике снаряда где-то длиной 1 метр, диаметром 20 см, который прошивает броню танка и обеспечивает воспламенение пространства, где находятся танкисты. Это достаточно эффективный способ борьбы с танками. Вместо сердечника из вольфрама использование уранового сердечника более эффективно, и это то, чем лучше западные танки по сравнению с российскими.

Снаряды натовского калибра и системы имеют большую бронебойность, чем советские и российские образцы. Именно этого мы ожидаем от боеприпасов, которые получим вместе с танками Leopard, Abrams и Challenger – это все позволит уничтожать российские танки на большем расстоянии и с более высокой гарантией того, что от одного выстрела вражеский танк будет уже мертв.