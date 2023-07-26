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Аналитика

Враг использует танковые подразделения для прорыва нашей обороны на Купянском направлении. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
26 июля, 2023 среда
20:37
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Cитуация на Купянском направлении остается достаточно сложной. Враг использует танковые подразделения для продвижения и прорыва нашей обороны и уже есть сообщения об усилении наших подразделений дополнительными силами для сдерживания российских атак

Наступление противника на Купянском направлении

По утверждению Генерального штаба ВСУ, украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. В свою очередь на юго-восточном участке фронта близ Купянска , а также на участке от Сватово до Кременной уже противник пытается вести наступательные действия. Там продолжаются тяжелые бои. За минувшие сутки произошло 26 боевых столкновений . На этом участке фронта противник сконцентрировал более 100 тыс. личного состава, а также значительное количество механизированных и бронетанковых соединений. Сейчас противник пытается расширить плацдарм на правом берегу реки Жеребец, протекающей западнее Кармазиновки. Также было несколько сообщений о том, что враг мог занять несколько населенных пунктов в низовьях, но сегодня в ВСУ опровергли эту информацию. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что тактическая линия на этом участке фронта значительно не изменилась. Однако мы понимаем, что ситуация там остается достаточно сложной. Враг использует танковые подразделения для продвижения и прорыва нашей обороны и уже есть сообщения об усилении наших подразделений дополнительными силами для сдерживания врага. Думаю, что этот участок фронта также будет поддержан нашей артиллерией.


Карта боевых действий на Купянском направлении по состоянию на 26 июля

На юге наши Силы обороны продолжают противостоять обороне врага на трех участках фронта

Продолжаются тяжелые и напряженные боевые действия на Запорожском фронте. В частности, вблизи Васильевки, где 128-я бригада продавливает вражескую оборону в сторону населенного пункта Луговое. Также напряженные действия происходят по Работино - Вербовое . На этом участке фронта, по сообщениям вражеских СМИ, нашим военным удалось вклиниться в первую линию обороны россиян, однако следует подождать официального подтверждения Генштаба ВСУ. На Бердянском направлении наши подразделения имели успех в районе Старомайорского . Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Итак, на юге наши Силы обороны продолжают давить на трех участках фронта, и не исключено, что к ним может добавиться еще несколько.

Карта боевых действий на юге Украины на 26 июля

Продвижение Сил обороны к югу от Бахмута

На Бахмутском направлении продолжаются бои на севере и юге города. На севере особых перемен нет. На юге Бахмута наши подразделения продолжают движение в сторону Андреевки, Клещиевки и Курдюмовки . Это направление остается крайне важным и создает предпосылки для вытеснения российских войск с юга от Бахмута.


Карта боевых действий на Бахмутском направлении по состоянию на 26 июля

Производство украинских ударных БПЛА

Председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик рассказал, что у Украины нет возможностей для промышленного производства дронов, подобных российским "Ланцетам". Причина этого, по его словам, состоит в том, что за последние 8 лет никто в Украине не занимался этим вопросом. Далее он рассказал о том, что российский ударный дрон "Ланцет" не является разработкой РФ. Это израильская технология, которая была продана России. Россияне массово выпускали и выпускают эти дроны и это поддерживается государством. В Украине же такие проекты не поддерживались государством. Однако, как сообщил Боровик, сейчас ситуация изменилась . Он добавил, что украинские компании, занимающиеся производством дронов, теперь вынуждены наверстывать упущенное время и возможности. Боровик также подчеркнул, что есть множество перспективных проектов украинских дронов, однако подобных тактико-техническим характеристикам "Ланцета" нет.

Валерий Боровик рассказал, что заказы на украинские дроны есть. В частности, различные силовые структуры, Вооруженные Силы Украины и СБУ проявляют интерес к дронам украинского производства. Единственной проблемой, как пояснил Боровик, остается то, что командиры соответствующих подразделений часто не оперативно реагируют на то, какие документы необходимо оформить на обеспечение дронами и БПЛА. Часто документы с потребностями приходится переписывать, что занимает много времени.

Валерий Боровик также добавил, что ведется дискуссия по вопросу унификации дронов для улучшения подготовки персонала по использованию и применению ударных дронов. По его мнению, частичная унификация дронов должна быть. Государство должно определить несколько типов дронов и профинансировать эти проекты . Однако, по мнению Боровика, не следует отказываться от производства других беспилотников аппаратов. Ведь часто креативность украинских производителей приносит хорошие результаты.

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