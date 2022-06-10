Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"По той информации, которой мы владеем, действительно, захватчики используют Изюм как плацдарм для дальнейшего наступления на Славянск через Барвинково. Враг несколько раз пытался совершить передвижение своих войск, перебросил очень много техники и личного состава, это все базировалось у них в Изюме. Затем оккупанты уже перебрасывали свои силы из города на окраины в сторону Славянска. И несколько раз предпринимали попытки продвинуться вперед, но наши вооруженные силы сдерживали и отражали вражеские атаки" - отметил секретарь горсовета.

Константин Петров отметил, что на днях оккупанты снова активизировались на этом направлении и пытаются возобновить свое наступление, чтобы продвинуться в сторону Славянска.

Также аналитик Defence Express Сергей Згурец высказал мнение, что есть значительная угроза наступления врага на Славянск и Бахмут.

Командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин подтвердил, что противник накапливает силу на Славянском направлении и готовится к мощному наступлению.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb