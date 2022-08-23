Враг ищет места вдоль реки Днепр, чтобы наладить понтонные переправы, - полковник СБУ Костенко

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Роман Костенко прокомментировал минимизацию врагом своих логистических мощностей на Херсонщине из-за огневого контроля ВСУ.



"Логистические пути врага под контролем ВСУ и полностью не уничтожены, поэтому враг имеет возможность их использовать. Есть информация, что противник ищет места по линии реки Днепр, чтобы налаживать понтонные переправы для своего перемещения и поставок грузов для оккупационных войск. Оккупанты строят переправы не только возле Антоновского моста, а они ищут возможность построить переправу, где она будет менее заметна, потому что за Антоновским мостом идет постоянное наблюдение. Скорее всего, они будут делать несколько переправ, потому что переправы не имеют такой пропускной способности как стационарный мост, поэтому они будут делать несколько по отдельным направлениям. Хотя такие переправы более уязвимы, чем мосты, и ВСУ их найдут через спутниковое наблюдение, потому что такие объекты не могут быть незамеченными", - объяснил Костенко.

23 августа ОК "Юг" сообщило, что ВСУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского

Также британская разведка выяснила, что российские оккупанты разворачивают в Херсоне наплавную переправу через Днепр, чтобы заменить поврежденный ударами ВСУ Антоновский мост