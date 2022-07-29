Враг инженерно оборудует позиции у границ Украины: на каких направлениях

Об этом передает Генштаб ВСУ.

Боевой, численный состав и характер действий группировки противника, также ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений, - отмечают военные.

Однако на Северском направлении враг нанес удары по ствольной и реактивной артиллерии в районах Песков Черниговской области и Журавки Сумской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях проходят мероприятия инженерного оборудования позиций врагом.

На утро 29 июля враг пытается наступать в районах Новолуганского и Соледара, продолжаются бои. Однако разведка боем у Водяного и Песков завершилась отступлением оккупантов, а наступление в направлениях Вершины, Семигорья, Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки ВСУ отбили.

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