Враг имеет частичный успех в районе Авдеевки и продолжает штурмовать Азовсталь, - Генштаб

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты сосредоточивают усилия на удержании позиций. Российские военнослужащие готовят к наступлению в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут. Они пополняют запасы и перегруппируют подразделения. Отмечают усиление группировки силами в батальонную тактическую группу в районе железнодорожной станции "Новый Айдар".

На территории Приднестровского региона вооруженные формирования были переведены на повседневный режим работы. В то же время подразделения продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный и усиливает систему противовоздушной обороны.

Противник на временно оккупированных территориях пытается привлечь граждан Украины к работе в оккупационных учреждениях и незаконных формированиях.

Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать объекты гражданской инфраструктуры Украины. Угроза ракетно-бомбовых ударов на территории Украины остается.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что на один из пляжей облцентра вынесло морскую мину россиян.

В Луганской области россияне наносят удары по единой трассе для эвакуации гражданских и завоза резинопомощи и уничтожили все коммуникации.

На Изюмском направлении в Харьковской области Силы обороны Украины перешли в контрнаступление.

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