Враг имеет частичный успех в районе Авдеевки и продолжает штурмовать Азовсталь, - Генштаб
На Донецком направлении россияне с помощью авиации и артиллерии штурмуют вдоль линии столкновения, удалось продвинуться в районе Авдеевки. В Мариуполе продолжают блокировать наши подразделения в районе Азовстали, наносят авиационные и артиллерийские удары
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении оккупанты сосредоточивают усилия на удержании позиций. Российские военнослужащие готовят к наступлению в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут. Они пополняют запасы и перегруппируют подразделения. Отмечают усиление группировки силами в батальонную тактическую группу в районе железнодорожной станции "Новый Айдар".
На территории Приднестровского региона вооруженные формирования были переведены на повседневный режим работы. В то же время подразделения продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.
Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный и усиливает систему противовоздушной обороны.
Противник на временно оккупированных территориях пытается привлечь граждан Украины к работе в оккупационных учреждениях и незаконных формированиях.
Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать объекты гражданской инфраструктуры Украины. Угроза ракетно-бомбовых ударов на территории Украины остается.
- Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что на один из пляжей облцентра вынесло морскую мину россиян.
- В Луганской области россияне наносят удары по единой трассе для эвакуации гражданских и завоза резинопомощи и уничтожили все коммуникации.
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