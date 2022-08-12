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Враг имеет частичный успех в направлении Горловка – Зайцево, идут бои у Песков и Кодемы, – Генштаб ВСУ

12 августа, 2022 пятница
07:40
война с Россией

Оккупанты вели наступление в направлениях Верхнекаменского, Ивано-Дарьевка, Выемки, Бахмута, Веселой Долины и Кодемы, успеха не имели и отошли. Однако в результате наступления в направлении Горловка - Зайцево противник частично имел успех

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

Противник продолжает наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

"Авиационная группировка врага поддерживает действия наземных группировок с сосредоточением основных усилий на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. У последнего враг нанес еще и авиаудара. Противник пытается пополнить потери личного состава и техники.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского.

Вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

В результате наступления в направлении Горловка - Зайцево противник частично имел успех.

Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не имел, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песков. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного.

Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия у поселка Пески.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Гуляйполе, Щербаки, Владимировка, Богоявленка, Новоданиловка, Орехов, Новополь, Новоселка и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары неподалеку от Угледара, Малых Щербаков и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении, с целью сковывания действий украинских подразделений, враг обстреливал позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая Криница, Лепетиха, Тополино, Ивановка, Потемкино и Трудолюбовка.

Нанес авиационных ударов вблизи Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки и Мирного. Вел воздушную разведку беспилотниками.

"Корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", - говорят в Генштабе.

В готовности к применению крылатых ракет морского базирования находятся два их носителя.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лебяже, Сосновка, Украинка, Дементиевка, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловка, Протопоповка, Верхний Салтов, Циркуны, Старая Гны. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений.

Продолжаются демонстрационные действия в целях сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украино-российской границы в Брянской области.

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