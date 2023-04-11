Враг готовится к обороне в Мариуполе, - советник мэра Андрющенко

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Корпус, предназначенный для условной защиты Мариуполя еще летом прошлого года, составлял около полутора тысяч оккупантов, а на сегодняшний день их 5-7 тысяч, которые будут оставаться для обороны города. Всего на территории Мариуполя и Мариупольского района сконцентрировано примерно 25-30 тысяч пока что живой силы врага.Среди этого состава есть и мобилизованные, и российские подразделения, отведенные с линии фронта, и "ДНРовцы" и " ЛНРовцы ". Одновременно они достаточно мощно укрепляются, роют окопы и устанавливают "зубы дракона", - рассказал советник городского главы Мариуполя.

Петр Андрющенко добавил, что интенсивность установки этих бетонных сооружений такова, что россияне собираются открывать еще один бетонный завод посреди города.

"Оккупанты укрепляются. Они действительно собираются сражаться за Мариуполь и Мариупольский район. Поэтому вполне возможно, что нас ждет битва за Мариуполь не менее ожесточенная, чем была до оккупации. Это грустно, даже не из-за того, что город будет уничтожен , а еще и то, что сейчас все подвалы в городе закрыты.То есть мы понимаем, какой опасности россияне снова подвергают наших людей.Будем надеяться, что фронт в конце концов дрогнет при нашем контрнаступлении и оккупанты убегут.Но на сегодня они точно не собираются бежать, потому что укрепляются даже там, где не укреплялись ВСУ в свое время. Например, укрепляются с побережья по всяческим обычным дорогам из Бердянска, также в районе Розовки на границе Запорожской и Донецкой областей – это все говорит, что противник готовится к обороне", - подытожил Андрющенко.