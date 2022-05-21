Враг готовится к большому контрнаступлению Украины на Южном направлении, - ISW

Об этом сообщает Институт исследования войны - ISW .

Аналитики из США констатируют, что российские войска сосредоточены на укреплении оборонных позиций в Харьковской области и Южном направлении. Они обращают внимание, что Генштаб ВСУ сообщил о создании россиянами вторичных оборонных линий на Южном направлении, что указывает на подготовку в этом районе к большому контрнаступлению Украины и затяжному конфликту.

После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, россияне совершают ограниченные атаки, чтобы дать своим силам время для завершения передислокации в Россию и позволить прибыть подкреплению для защиты позиций, которые они удерживают на севере области.

Большинство активных наступательных действий РФ ограничивается Изюмско-Донецкой дугой и районом Попасной и Северодонецкой.

17 мая в Пентагоне заявили, что поставки гаубиц M-777 позволили украинским военным добиться успехов в Харьковской области и на Донбассе.

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