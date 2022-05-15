Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



Сергей Лышенко отметил, что активных наступательных действий врага в Запорожской области не было по сравнению с другими регионами. С первых дней марта сформировалась линия обороны, остающаяся примерно на том же рубеже.



"Несколько дней назад была информация, что оккупанты начали строить укрепления на территории Мелитопольского района, которая не прилегает к линии фронта, а скорее тыл в середине Запорожской области для оккупационных войск. Под Мелитополем вдоль лесов враг начал строить оборонительные сооружения, с чем это связано, неизвестно. Привлекают технику местных фермеров, таким образом готовят дополнительные рубежи обороны. Возможно, понимают, что придется отступать, но к сожалению, это значит, что бои за Запорожье будут тяжелее, чем ожидались до этого" - отметил депутат облсовета.



Лышенко добавил, что сегодня под ежедневными обстрелами Гуляйполе и Орехов.

12 мая российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью.

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