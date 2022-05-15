Враг готовит дополнительные рубежи обороны на Запорожье, - депутат облсовета Лышенко
Сергей Лышенко, депутат Запорожского облсовета, волонтер рассказал, что в Запорожской области под постоянными обстрелами Гуляйполе и Орехов, линия фронта несущественно изменились с начала марта и сейчас оккупантыначали строить укрепления в Мелитопольском районе
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
Сергей Лышенко отметил, что активных наступательных действий врага в Запорожской области не было по сравнению с другими регионами. С первых дней марта сформировалась линия обороны, остающаяся примерно на том же рубеже.
"Несколько дней назад была информация, что оккупанты начали строить укрепления на территории Мелитопольского района, которая не прилегает к линии фронта, а скорее тыл в середине Запорожской области для оккупационных войск. Под Мелитополем вдоль лесов враг начал строить оборонительные сооружения, с чем это связано, неизвестно. Привлекают технику местных фермеров, таким образом готовят дополнительные рубежи обороны. Возможно, понимают, что придется отступать, но к сожалению, это значит, что бои за Запорожье будут тяжелее, чем ожидались до этого" - отметил депутат облсовета.
Лышенко добавил, что сегодня под ежедневными обстрелами Гуляйполе и Орехов.
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