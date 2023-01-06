"Враг готов ударить по инфраструктуре": Шмигаль предупредил украинцев о возможных аварийных отключениях света
Российская армия готова нанести очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому людям следует быть готовыми к аварийным отключениям света
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил на заседании правительства 6 января.
"В течение 5 дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и юге", - отметил глава правительства.
Он напомнил, что теплая погода способствовала снижению потребления электроэнергии, что позволило нам на новогодние праздники не применять отключения.
"Однако уже вчера, 5 января, потребление выросло, потому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений", - сказал Шмигаль.
Учитывая существенное похолодание, которое началось в Украине 6 января, дефицит в энергосистеме увеличится, прогнозирует глава правительства.
"Помимо этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", - подчеркнул он.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойге 6-7 января прекратить огонь на линии фронта в Украине. На эти заявления отреагировали советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов, заявив, что в эти дни обстрелы, вероятно, наоборот усилятся.
- Вице-премьер Ирина Верещук призвала украинцев не посещать храмы 6-7 января, потому что РФ может готовить в эти дни теракты.
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