Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил на заседании правительства 6 января.

"В течение 5 дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и юге", - отметил глава правительства.

Он напомнил, что теплая погода способствовала снижению потребления электроэнергии, что позволило нам на новогодние праздники не применять отключения.

"Однако уже вчера, 5 января, потребление выросло, потому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений", - сказал Шмигаль.

Учитывая существенное похолодание, которое началось в Украине 6 января, дефицит в энергосистеме увеличится, прогнозирует глава правительства.

"Помимо этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", - подчеркнул он.