Враг год назад рассчитывал уничтожить нашу авиацию, но украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов, - Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что украинская авиация продолжает поражать оккупантов всюду, где нужно, несмотря на прошлогодние заявления РФ об ее уничтожении
Об этом Александр Сырский написал в телеграме.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ противник рассчитывал на уничтожение украинской авиации. Несмотря на это, пилоты-защитники продолжают наносить удары по оккупантам всюду, где это нужно.
"Поддерживая подразделения Сил обороны Востока, наши летчики демонстрируют мужество и высокое мастерство при выполнении боевых задач. Удары с неба - это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт", - добавил Александр Сырский.
Он подчеркнул, что армейская авиация Украины, несмотря на мощное противодействие ПВО россиян, непрерывно и надежно наносит врагу значительные потери.
- Напомним, утром Генштаб докладывал , что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также наши защитники сбили вражеские БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".
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