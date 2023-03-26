Об этом Александр Сырский написал в телеграме.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ противник рассчитывал на уничтожение украинской авиации. Несмотря на это, пилоты-защитники продолжают наносить удары по оккупантам всюду, где это нужно.

"Поддерживая подразделения Сил обороны Востока, наши летчики демонстрируют мужество и высокое мастерство при выполнении боевых задач. Удары с неба - это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт", - добавил Александр Сырский.

Он подчеркнул, что армейская авиация Украины, несмотря на мощное противодействие ПВО россиян, непрерывно и надежно наносит врагу значительные потери.

"На этом видео вы видите боевую работу подразделений 16-й и 18-й бригад армейской авиации по войскам противника на восточном направлении", – пояснил командующий.