Враг формирует 12 штурмовых рот для пробивания дыр в нашей обороне, - пресс-служба Восточной группировки войск

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Сейчас из интересного могу сообщить, что противник формирует 12 штурмовых рот, которыми в дальнейшем будет пытаться пробивать дыры в нашей обороне. Это примерно 2 тысячи военнослужащих, которые сейчас завершают свое формирование. Однако наши ребята надежно держат оборону, в том числе и на Лимано-Купянском направлении, где работают подразделения "Азова", - заметил начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

Илья Евлаш добавил, что для эфира на телеканале "Еспресо" украинские бойцы передали ему паспорта попавших в плен российских военных. Это представители РФ. То есть, подвеергаясь мощному огневому поражению, они все равно продолжают лезть.

"Противник держит на Лимано-Купянском направлении достаточно серьезные силы, применяет свою современную технику, как БМП-3, танки Т-90. Враг делает упор в основном на артиллерию. Сейчас отсутствуют там боевые столкновения, после того как захватчик изрядно получил по зубам. Однако за минувшие сутки 552 раза враг открывал огонь по нашим окопам, также нанес 17 авиаударов. Наибольшая интенсивность врага наблюдалась на Креминском направлении, где российские войска совершили 190 обстрелов. применял артиллерию 150 раз", - сообщил военнослужащий.

Евлаш подчеркнул, что украинские защитники эффективно уничтожают вражескую технику. За последние сутки ликвидирован 61 оккупант, также удалось уничтожить ЗРК "Стрела-10".