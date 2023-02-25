Об этом сообщили в telegram-канале главы Днепропетровского областного совета.

Никопольский район: под удар тяжелой артиллерии попала Красногригорьевская громада. В результате атаки в одном из местных сел была повреждена линия электропередач.

Синельниковский район: оккупанты ударили по окрестностям села Терново в Великомихайловской громаде.

Отмечается также, что в обоих случаях никто не пострадал.