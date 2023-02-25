Враг дважды за сутки обстрелял Днепропетровщину
Два района Днепропетровской области днем 25 февраля подверглись вражеским обстрелам
Об этом сообщили в telegram-канале главы Днепропетровского областного совета.
Никопольский район: под удар тяжелой артиллерии попала Красногригорьевская громада. В результате атаки в одном из местных сел была повреждена линия электропередач.
Синельниковский район: оккупанты ударили по окрестностям села Терново в Великомихайловской громаде.
Отмечается также, что в обоих случаях никто не пострадал.
- 25 февраля стало известно, что все подразделения "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 переходят на функционирование по российскому законодательству.
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