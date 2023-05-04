Об этом она сказала в эфире телемарафона 4 мая.

По ее мнению, у окупантов осталось очень мало ракет.

"Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить этот "красный предел", за которым начинается стратегический запас ракет, которого не стоит касаться,

– сказала Гуменюк.

По ее словам, россияне уменьшили количество ракетоносителей в Черном море до двух, на них ныне 16 "калибров".