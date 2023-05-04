"Враг доведен до отчаяния": Гуменюк предположила, что РФ может пустить в ход нетронутые запасы ракет
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что доведенный до отчаяния враг может применить ракеты из стратегического запаса, который ранее не собирался трогать
Об этом она сказала в эфире телемарафона 4 мая.
По ее мнению, у окупантов осталось очень мало ракет.
"Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить этот "красный предел", за которым начинается стратегический запас ракет, которого не стоит касаться,
– сказала Гуменюк.
По ее словам, россияне уменьшили количество ракетоносителей в Черном море до двух, на них ныне 16 "калибров".
- Утром в Черном море было четыре ракетоносителя с 32 "калибрами".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 37.93
-
EUR
Покупка 40.99Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное