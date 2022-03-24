Враг доукомплектовывает разбитые подразделения, проводит разведку, но любое продвижение получает отпор, - Генштаб ВСУ

Об этом в вечернем обращении сообщает Генштаб ВСУ, передает Эспрессо.TV .

Врагом не выполнена задача выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины. Но он не оставляет попыток возобновления наступательных действий в целях захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

В связи с многочисленными потерями командования оккупационных войск с целью улучшения ситуации на фронте продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения вооруженных сил Российской Федерации к границам Украины. По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии.

В приграничные с Украиной районы Гомельской области республики Беларусь с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь в российской агрессии против Украины. По имеющимся данным, вблизи украино-белорусской границы находятся до 4 БТГр из состава вооруженных сил республики Беларусь.

В Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Глебовка, Лютеж, Лебедевка. Вдоль линии столкновения противник продолжает инженерное оборудование позиций и установку минно-взрывных ограждений. В течение дня противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Калиновка, Горинка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.

На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений Центрального военного округа, продолжает сосредоточение сил и средств для совершения попытки возобновления наступательных действий.

На Черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, проводил воздушную разведку районов города, вероятно, для оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Броварском направлении враг остановлен. Пытался предпринять попытку прорыва оборонительных позиций наших войск с целью выхода в северо-западную окраину Киева, успеха не имел.

На Слобожанском направлении противник осуществлял нанесение артиллерийских ударов по городу, активных наступательных действий подразделениям оккупационных войск провести не удалось.

В направлении Сумы подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на блокировке города, нанесении артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В направлении Изюма оккупантами предпринята попытка прорыва обороны наших войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои.

В Донецком направлении противника ведет обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредотачивают на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасна, Верхнеторецкое, Марьинка и Мариуполь. Осуществляет перегруппировку и наращивание группировок для возобновления наступательных действий. Активно ведет разведку, пытается продвигаться вперед, проходя позиции наших войск и мест сопротивления не вступая в бой.

В районе Попасной, при поддержке артиллерии, продолжает попытки продвинуться в глубь города и закрепиться на ранее увлеченных позициях. Удачи не имел, понес потери. Продолжает наносить авиационные артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. Удачи нет.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не отмечено.

На Южнобужском направлении противник продолжает инженерное оборудование позиций. Осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

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