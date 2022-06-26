Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Командиры взводов и ребята грамотно все сделали. Враг до последнего не понял, что происходит уход. Украинские защитники - это стальные люди. Большинство из них 24 февраля впервые взяли оружие в руки. Невероятными усилиями они сдерживали врага и его продвижение. Если бы был приказ сдерживать противника и наступать - ребята выполняли этот приказ", - подчеркнул Каракевич.

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