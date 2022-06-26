Враг до последнего не понимал, что ВСУ выходит из Северодонецка, - боец Каракевич
Боец Орест Каракевич рассказал, что выход украинских защитников из Северодонецка прошел успешно
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Командиры взводов и ребята грамотно все сделали. Враг до последнего не понял, что происходит уход. Украинские защитники - это стальные люди. Большинство из них 24 февраля впервые взяли оружие в руки. Невероятными усилиями они сдерживали врага и его продвижение. Если бы был приказ сдерживать противника и наступать - ребята выполняли этот приказ", - подчеркнул Каракевич.
- Ночью на 24 июня ВСУ покинули часть промзоны Северодонецка .
- Армия РФ полностью оккупировала Северодонецк . Украинские воины отошли на подготовленные позиции
- После оккупации Северодонецка , россияне будут пытаться продвинуться в Краматорск и обеспечить пути поставки из Донецка
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