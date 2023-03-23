Об этом информирует ОК "Север".

Сегодня с 12:10 до 12:20 зафиксировано пять приходов российской ствольной артиллерии.

Попадание наблюдали в районе села Заруцкое Шосткинского района Сумской области.

Сообщается, что потерь среди личного состава, техники или местного населения нет.

Также с 13:30 до 14:05 рашисты выпускали снаряды у села Тимоновичи Новгород-Северского района Черниговской области. Вероятно, тоже из ствольной артиллерии - зарегистрировали 10 приходов.

В результате обстрелов среди местного населения или военных никто не пострадал. Также о повреждениях информация не поступала.