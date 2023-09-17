Враг держит в Черном море 9 кораблей, ракетоносители в пунктах базирования

Об этом информирует Силы обороны юга Украины .

"Корабельная группировка врага развернута в количестве 13 кораблей, из них 9 в Черном и 4 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования", – говорится в заявлении.

Ситуация на юге Украины остается напряженной.

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 38 российских окупантов, 5 орудий, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и ликвидировали лодку.