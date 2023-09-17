Враг держит в Черном море 9 кораблей, ракетоносители в пунктах базирования
В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве российские войска держат 13 своих кораблей, Впрочем, ракетоносителей среди них нет
Об этом информирует Силы обороны юга Украины .
"Корабельная группировка врага развернута в количестве 13 кораблей, из них 9 в Черном и 4 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования", – говорится в заявлении.
Ситуация на юге Украины остается напряженной.
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 38 российских окупантов, 5 орудий, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и ликвидировали лодку.
- По состоянию на 09:00 субботы, 16 сентября, Российская армия удерживала в Черном море на боевом дежурстве семь кораблей.
- Кроме того, в ночь с 16 на 17 сентября российские террористы нанесли удары по городу Харькову. Кроме того, в Одесской области есть попадания по сельскохозяйственным угодьям и зернохранилищу. Обошлось без человеческих жертв. Российские войска выпустили по Украине 16 воздушных целей. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 12 из них – 6 "шахедов" и 6 крылатых ракет.
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