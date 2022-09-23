Враг держит свою корабельную группировку за мысом Тарханкут, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования "Юг", отметила, что противник без защиты ПВО не может свободно барражировать по северо-западной части Черного моря, поэтому отошел к побережью временно оккупированного Крыма
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Во-первых, сезонно меняется погода в море и враг соответственно меняет свою корабельную группировку. Других причин не существует, поскольку изменить район плавания они не могут, также сохраняется безопасность зерновых коридоров по международным соглашениям. К тому же противника смущает возможность быть пораженными нашим вооружением , если они приблизятся к районам, куда доходит наше оружие, а там они не смогут нести службу без защиты ПВО. Раньше такую защиту им обеспечивал подводный крейсер и остров Змеиный, где они тогда пытались развернуть противовоздушную оборону. А сейчас им безопасно только со стороны побережья временно оккупированного Крыма, но этого недостаточно для свободного барражирования по северо-западной части Черного моря. Поэтому корабельная группировка врага держится за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска и не выходит на другие районы плавания", - пояснила руководитель пресс-центра ОК "Юг".
Наталья Гуменюк прокомментировала увеличение ракетоносителей и их постоянное дежурство, как достаточно существенную угрозу, потому что на нашу страну направлены 28 высокоточных ракет типа "Калибр", соответственно, на сигналы воздушной тревоги нужно реагировать немедленно.
- 23 сентября ОК "Юг" сообщило, что РФ существенно увеличила количество "калибров" в Черном море.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.95
Покупка 40.95Продажа 41.9
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное