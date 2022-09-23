Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Во-первых, сезонно меняется погода в море и враг соответственно меняет свою корабельную группировку. Других причин не существует, поскольку изменить район плавания они не могут, также сохраняется безопасность зерновых коридоров по международным соглашениям. К тому же противника смущает возможность быть пораженными нашим вооружением , если они приблизятся к районам, куда доходит наше оружие, а там они не смогут нести службу без защиты ПВО. Раньше такую защиту им обеспечивал подводный крейсер и остров Змеиный, где они тогда пытались развернуть противовоздушную оборону. А сейчас им безопасно только со стороны побережья временно оккупированного Крыма, но этого недостаточно для свободного барражирования по северо-западной части Черного моря. Поэтому корабельная группировка врага держится за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска и не выходит на другие районы плавания", - пояснила руководитель пресс-центра ОК "Юг".



Наталья Гуменюк прокомментировала увеличение ракетоносителей и их постоянное дежурство, как достаточно существенную угрозу, потому что на нашу страну направлены 28 высокоточных ракет типа "Калибр", соответственно, на сигналы воздушной тревоги нужно реагировать немедленно.

23 сентября ОК "Юг" сообщило, что РФ существенно увеличила количество "калибров" в Черном море.

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