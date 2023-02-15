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Аналитика

Враг давит по всей линии фронта. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
15 февраля, 2023 среда
22:18
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Это то широкомасштабное наступление, которое пытается реализовать русская армия на нашей земле

Линия Сватово – Кременная

Враг пытается давить по всей линии фронта. Это широкомасштабное наступление, которое пытается реализовать российская армия на нашей земле. Один из таких горячих участков – это линия Сватово – Кременная, где враг проводит наступательные действия. Туда и дальше прибывают мобилизованные российские войска для восполнения потерь среди своих передовых подразделений.

По данным Восточной группировки войск ВСУ за последнюю неделю российские войска нанесли рекордное количество артударов по Лиманскому направлению, к западу от Кременной. В зоне Сватово – Кременная – Невельское в сутки произошло 215 обстрелов и 16 боевых столкновений. При этом 120 врагов были убиты, 95 ранены. Это значительные потери для врага, но враг и дальше пытается давить на наши позиции.

Военнослужащий 15-го отдельного полка НГУ, инструктор по тактике Виталий Биляк отметил, что ситуация на восточном фронте стабильно тяжелая, но контролируемая. Враг пытается штурмовать позиции ВСУ в Кременском лесу, а именно в Серебрянском лесничестве. Штурмовые действия врага ничем не завершаются, кроме утраченного личного состава противника. ВСУ готовы давать отпор захватчику в любое время.

Военнослужащий Виталий Биляк отметил, что противник собрал на этом направлении самую современную технику. Очень активно работают вражеские средства связи РЭБ. Противник хорошо экипированными группами пытается доползти до наших позиций. Они достаточно хорошо замаскированы и мы видим, что это не мобилизованные дилетанты, а достаточно хорошо подготовленные военнослужащие.

Военнослужащий подчеркнул, что в борьбе с врагом нужно быть бдительным, внимательным и хладнокровным. Противника много и он умеет хорошо маскироваться. В лесу проходят также контрснайперские дуэли, там небольшое расстояние, а именно 150-200 метров. И мы работаем эффективно. Не первый месяц противник активно применяет дроны со сбросом гранат. Малыми диверсионными группами враг пытается прощупывать наши позиции и проводить разведку сражением, но остается в украинских черноземах. Войну мы должны остановить здесь, а не в Карпатах.

На каждой позиции у нас есть тепловизоры и приборы ночного видения, ночные дроны. Для ближнего боя с врагом у нас все есть. У нас есть БК, но есть проблемы со 120 мм и тяжелыми средствами подавления противника.

Результаты "Рамштайн-9"

Фактически у наших военных есть понимание, что нам нужно – дальше держать линию обороны, в то время как сейчас формируются другие бригады и готовятся провести через определенный промежуток времени контрнаступательные действия. Собственно об этом говорилось на заседании "Рамштайна", которое сегодня завершилось в Брюссельской штаб-квартире Альянса.

По мнению Игоря Левченко, военно-политического обозревателя, эксперта Центра исследования армии, конверсии и разоружения, главным итогом этого "Рамштайна" можно считать то, что наши союзники настроены на оказание помощи Украине в формировании полноценных частей и подразделений на западной технике и вооружении, также в подготовке этих подразделений для проведения контрнаступательных и наступательных действий весной этого года.

Эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения считает, что западная авиация нам нужна и в том числе, чтобы применять авиационные боеприпасы высокой точности. Надо понимать, что сегодня нам союзники снабжают достаточно большое количество высокоточных боеприпасов, как артиллерийских, так и в РСЗО, но авиационные высокоточные боеприпасы, применяемые боевой авиацией, имеют главное отличие – гораздо большую мощность. Например, для преломления подготовленной обороны на том же Юге, в районе Запорожской области с выходом на Мелитополе и так далее, такая авиационная поддержка нам очень пригодилась бы. Мощность боеприпасов HIMARS и тех, которые нам планируют предоставить с дальностью в 150 км, ограничиваются 100 кг боеголовки, то есть это максимальная применимая мощность. Мощность артиллерийских высокоточных боеприпасов еще ниже. А высокоточные авиационные бомбы могут быть и 100 кг, и 300 кг, и 500 кг, и даже до тонны, то есть боеприпасы усиленной мощности, которые очень неплохо себя могут показать в преломлении организованной эшелонированной подготовленной обороны противника.

Игорь Левченко отметил, что, опираясь на предыдущий опыт ведения боевых действий и использование образцов вооружений западной техники, можем говорить, что применение западного оружия в комплексе, от систем связи, артиллерийских систем, вооружений механизированных подразделений и так далее, - это все повышает боевую эффективность всего западного оружия.По опыту успешных наступательных действий ВСУ осенью прошлого года эти успехи положительно влияли на политикум Европы и США и продолжают положительное влияние на дальнейшее оказание помощи и поддержки Украине. Мы наблюдаем увеличение военной и финансовой помощи.

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