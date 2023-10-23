Враг чувствует, что придется бежать из Херсона и Запорожья: военный эксперт Лакийчук об укреплении оккупантов в Крыму
Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI, отметил, что оккупанты, кроме системы оборонных укреплений на севере Крыма, также создают линии обороны на западе и востоке полуострова
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Враг чувствует спинным мозгом, что долго он на Запорожье и Херсонщине не удержится и ему придется бежать либо на восток, либо на юг в Крым. Поэтому кафиры обустраивают оборону Крымского полуострова и местами действуют рационально. На севере Крыма система обороны полевых укреплений была обустроена еще в 2016-19 годы и постоянно совершенствовалась почти до полномасштабного вторжения.Потом эти полтора года она была несколько запущена.На сегодняшний день противнику достаточно только восстановить позиционные районы, ротные и взводные опорные пункты на этой линии обороны от Перекопских валов, Чонгара, побережья озера , – прокомментировал военный эксперт.
По его словам, враг довольно долго активно роет окопы и создает оборонительные сооружения на западном побережье полуострова, начиная к югу от мыса Тарханкут до Евпатории, почти включая северные окраины Севастополя.
"Больше всего радует, если честно, что противник также строит на востоке Крымского полуострова мощную инженерную линию обороны между Керченским полуостровом и самим Крымом. Это свидетельствует, что враг не доверяет не только своим воинам, воюющим в Херсонской и Запорожской областях, но и понимает это" , что могут быть прорваны оборонительные укрепления на севере полуострова. Если ВСУ прорвутся в степной Крым, то остановить их можно будет на подходах к Крымским горам, у Севастополя и на востоке у перешейка Керченского полуострова. То есть враг нас боится", - подчеркнул Павел Лакийчук .
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