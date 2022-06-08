Враг частично отвел войска на Запорожье для ротации, - Старух
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что на Запорожье идут обстрелы на линии столкновения
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг отвел войска и проводит ротацию подразделений, которые осуществляли террористические мероприятия в оккупированных громадах. Речь идет о тех, кто стоял на блокпостах, кто мучил местное население. В конце прошлой недели их начали ротировать. Из громад поступила информация, что все вышли, а на их место зашли новые из "ДНР", – рассказал Старух.
Глава Запорожской ОВА также добавил, что курортный сезон в оккупированных территориях провален.
"Значительная часть людей осталась, они жили с курортного сезона. Особенно город Бердянск, Приморск, Кирилловка. Туда приезжали отдыхать миллионы граждан Украины. Сейчас курортного сезона не будет и это дополнительно усложнит экономическую ситуацию на этих территориях. Оккупанты пытаются что-то украсть и прибрать к рукам. А базы - это сложный бизнес. Наши люди понесли большие убытки. Они строили и развивали эти базы, а сейчас возникают ситуации присвоения чужого имущества. Все фиксируется и возбуждаются уголовные дела. Все будет передано в международные учреждения, чтобы Россия возместила все убытки", – подчеркнул Старух.
Также Старух добавил, что более 1000 человек вчера выехали с оккупированных территорий в Запорожье.
"Около 200 автомобилей выехали, а въехали вдвое больше. Более 1000 человек вчера выехали с оккупированных территорий. Это представители Херсонщины - 370 человек и жители громад Запорожской области, Бердянщины, Мелитопольщины. 100 человек выехали из Мариуполя, им удалось пересечь линию размежевания и прибыть в Запорожье", - заметил Старух.
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