Враг бросает все силы, чтобы отразить утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки, - пресс-служба Восточной группировки войск

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телеканала "Эспрессо".

Поскольку южный фланг оккупационных войск был вынужден потерять и отступить, сейчас они пытаются отбить эти положения, активно применяя свою авиацию, говорит Евлаш.



"На северном фланге враг контратакует, чтобы не допустить там прорыва ВСУ, поскольку это приведет к неприятной оперативной обстановке для противника. Оккупанты 4 раза использовали тактическую и армейскую авиацию, 527 раз обстреливали позиции ВСУ. Однако украинские военные обнаруживают враждебные артиллерийские расчеты" Их уничтожили вражескую артиллерийскую 120-мм установку "Нона", которая используется преимущественно десантными подразделениями, Мста-Б, один "Пион" и т.д.", - отметил Илья Евлаш.

По его словам, ВСУ ежедневно уничтожают артиллерию РФ. С такими темпами это приведет к паритету и можно будет говорить о доминировании точного западного артиллерийского вооружения ВСУ над оружием оккупантов.