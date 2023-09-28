Враг бросает все силы, чтобы отразить утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки, - пресс-служба Восточной группировки войск
Враг интенсифицировал свои попытки отразить утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки. Оккупанты пытаются бросать свои силы и резервы на это направление, чтобы восстановить утраченные положения
Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телеканала "Эспрессо".
Поскольку южный фланг оккупационных войск был вынужден потерять и отступить, сейчас они пытаются отбить эти положения, активно применяя свою авиацию, говорит Евлаш.
"На северном фланге враг контратакует, чтобы не допустить там прорыва ВСУ, поскольку это приведет к неприятной оперативной обстановке для противника. Оккупанты 4 раза использовали тактическую и армейскую авиацию, 527 раз обстреливали позиции ВСУ. Однако украинские военные обнаруживают враждебные артиллерийские расчеты" Их уничтожили вражескую артиллерийскую 120-мм установку "Нона", которая используется преимущественно десантными подразделениями, Мста-Б, один "Пион" и т.д.", - отметил Илья Евлаш.
По его словам, ВСУ ежедневно уничтожают артиллерию РФ. С такими темпами это приведет к паритету и можно будет говорить о доминировании точного западного артиллерийского вооружения ВСУ над оружием оккупантов.
- 15 сентября украинские войска взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка к югу от Бахмута.
- 18 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции бригад и батальонов, освободивших населенные пункты Клищиевка и Андреевка на Бахмутском направлении.
- 24 сентября представитель Восточного направления Илья Евлаш сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка , которую оккупанты используют для логистики.
- Позже пресс-офицер артбригады рассказал, как противник сменил логистику на Бахмутском направлении.
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