Враг бросает свои резервы, чтобы удержать захваченные позиции и сдвинуть линию фронта на определенных участках. Колонка Сергея Згурца

Ситуация на фронте

Если учесть сведение Генерального штаба ВСУ , то вроде бы динамика на фронте несколько уменьшилась. Речь идет о 55 боевых столкновениях, хотя два дня назад речь шла о 90, то есть фактически на треть активизация уменьшилась. Но на самом деле по этим количественным показателям трудно оценивать ту критичность, которая есть на определенных участках, в частности, если мы говорим об Авдеевке.





Здесь враг пытается продвигаться из Красногоровки в направлении Степного и Бердичи, чтобы выйти к железной дороге. Задействованы не менее трех российских бригад. Интересно, что все эти бригады были из 2-й армии РФ, которая раньше была на Лиманском направлении. То есть перебрасывание войск из Лимана происходит именно сюда. Эти российские воины там понесли существенные потери , но и дальше продвигаются к тем участкам, которые хотят захватить.

Участок от Красногоровки и на севере до террикона или так называемой высоты 230 является зоной сплошных боевых действий. При поддержке авиаударов враг продолжает штурм террикона. Из крайней информации, которая уже появилась, противнику удалось ворваться на террикон, это в двух километрах от Авдеевки. Эти данные подтверждают выводы аналитиков Deep State с соответствующим видео. Конечно, таким образом тактическое положение наших войск ухудшается, но не исключаю, что это сейчас приведет к более активной работе нашей артиллерии по этой высоте, чтобы снести врага с террикона.

Также важно не дать противнику закрепиться за железной дорогой. Сейчас на этом участке фронта ситуация чрезвычайно сложна. Тем более что враг пытается действовать и на юге Авдеевки. Он хочет прорвать оборону в районе Водяное – Опросное в направлении Северного. И здесь от Степного до Северного где-то 8 км между клещами, которые враг пытается запереть, таким образом обеспечив окружение наших войск. Конечно, этого не произойдет. Но мы понимаем, как значительное количество вражеской силы сейчас направлено на этот участок фронта.

Что касается других направлений, то сейчас ощущается динамическое равновесие по определенным направлениям, где враг пытается действовать, используя свои резервы.





Такое впечатление, что противник сейчас бросает все накопившиеся резервы, чтобы удержать свои позиции и подвинуть нашу линию фронта на определенных участках, в частности в Авдеевке. Враг и дальше будет забрасывать наши позиции живой силой. Кажется, что речь идет о выполнении политического указания Путина - добиться продвижения любой ценой, чтобы создать основания хотя бы для каких-то победных реляций для российского потребителя.

Средства РЭБ

Однако на всех участках фронта с обеих сторон активно используются дроны для разведки и ударных функций. Борьба с вражескими дронами у нас ведется разными способами, однако один из наиболее системных – это использование систем и средств радиоэлектронной борьбы. Конечно, мы слышим об окопном РЭБ, как важной составляющей боевых действий.

Сергей Бескрестнов "ФЛЭШ", военнослужащий ВСУ, эксперт по радиоэлектронной борьбе, пояснил, что окопный РЭБ – это термин, характеризующий реакцию средств радиоэлектронной борьбы. Они портативны и используются солдатами в окопах на фронтах. Этот РЭБ не базируется на машинах, не развернутых аппаратно, а используется обычными военными. РЕБ предназначен бороться с дронами Mavic, Autel. Сейчас на передний план выходит борьба с FPV-дронами , которые наносят большой вред нашим войскам. Самый яркий пример окопного РЭБа – это антидроновое ружье. В продолжение антидронового ружья у нас появляется новая категория - это так называемые купола или щиты, которые не дают дронам атаковать наших бойцов. К сожалению, в ВСУ есть недостаток больших РЭБов. Их на 25 % от необходимой потребности. А вопрос окопного РЭБ закрыт только на 2-3% наших потребностей. У нас есть катастрофический дефицит окопного РЭБ.

Военнослужащий ВСУ отметил, что единственная надежная защита от вражеских дронов состоит в том, чтобы РЭБ работал в режиме очередного приема. То есть ничего не излучать, никому не мешать, фиксировать приближение дрона, включаться на время, подавлять этот дрон, и снова становиться на боевое дежурство. По такому принципу работают российские комплексы "Стриж", "Серп". Нам тоже нужно двигаться в этом направлении, чтобы включаться только тогда, когда дрон близится близко.



Эксперт по радиоэлектронной борьбе добавил, что большим прорывом сегодня является то, что можно ставить РЭБ и беспилотники на вооружение по ускоренной процедуре. Осталось наладить производство РЭБ в нужном количестве.

Стратегия разминирования украинских территорий

А дальше поговорим о фронте по линии столкновения, где уже прошли активные боевые действия. До 30% площадей Украины заминированы врагом, а это опасно для деятельности. Эту удавку надо снимать с наших земель. Министерство экономики Украины объявило о намерении в течение 10 лет вернуть в эксплуатацию 80% потенциально заминированных территорий Украины. Эта тема остается чрезвычайно сложной, потому что Украина превращается в государство, которое наиболее заминировано. Раньше такой страной считалась Хорватия, а сейчас на первый план выходит Украина. Знаем, что враг активно использовал минирование по разным участкам фронта. И сейчас ряд наших площадей, которые используют крестьяне, действительно опасен . А попытки крестьян самим разминировать приводят к трагическим случаям. Нужна системная работа для того, чтобы этим занимались профессионалы, то есть саперы, операторы, имеющие соответствующие сертификаты для разминирования.

Игорь Безкаравайный, координатор направления гуманитарного разминирования при Министерстве экономики Украины, рассказал, что на сегодняшний день масштабы заминирования – 174 кв. км, то есть это территория, которая потенциально опасна, и любой квадратный метр этой территории может быть заминирован или засорен остатками войны. Главное слово – потенциально, поэтому, чтобы определить, какая действительно территория нуждается в очищении, в первую очередь нужно провести обследование этих территорий. То, что сейчас есть у нас на вооружении – это мировой опыт. Классический подход - специалисты выезжают на обследуемое место и определяют наличие угрозы на том или ином участке. Проблема такого подхода заключается в том, что он очень ресурсозатратный, потому что требует много людей и времени. Главная стратегия, избранная Минэкономики вместе с органами власти, - ускорить процесс обследования территорий путем привлечения новейших технологий, а именно дистанционное сканирование поверхности, анализ спутниковых снимков и так далее.

Координатор направления гуманитарного разминирования отметил, что Украине нужны новые подходы к разминированию, которые не используются в мире. Украинский опыт точно станет на вооружении и уже общается на мировых площадках. К примеру, уже можем говорить о сканировании поверхности с помощью дронов. Однако важно знать, что дрон – средство доставки, то есть транспортное средство, которое везет на себе определенный сканер, обследующий поверхность земли или под поверхность. Соответственно, есть разные сканеры и подходы в обследовании территории, поэтому наша задача – объединить все эти разные технологии в одну унифицированную или разработать четкие критерии использования этих сканеров для получения необходимого результата.

Безкоровайный добавил, что есть первичный анализ Всемирного банка, который насчитал примерно $37,5 млрд для полной очистки потенциально заминированной территории. Однако при этом подсчете они пользовались мировой практикой. В нашем случае можем предположить, что эта цифра может быть больше с учетом интенсивности и продолжительности боевых действий в Украине. Но эта цифра может и уменьшаться, когда мы применим инструменты дистанционного сканирования, это значительно будет ускорять и удешевлять процессы обследования территорий. А относительно временных рамок разминирования здесь гораздо сложнее. Мы ставим перед собой стратегическую перспективу – в течение следующих 10 лет вернуть в эффективную эксплуатацию 80% территорий, которые сейчас считаются потенциально загрязненными. Однако если говорить о полном разминировании территорий в Украине, никто не может спрогнозировать не то, что в Украине, но и в мире. Но стратегическая перспектива – 80% за 10 лет, и мы к ней идем.