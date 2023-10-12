Враг бросает большинство сил севернее Авдеевки: начальник ГВА о ситуации в городе и вокруг

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"В Авдеевке очень сложно и напряженно, третьи сутки не утихают бои ни днем, ни ночью. Работает все, что есть в наличии у врага: ствольная артиллерия, "грады", минометы и прочее. Многие авиаракетные удары нанес противник по городу. За вчера 11 октября более 20 ракет залетело в общину, а со вчерашнего вечера до утра 12 октября на Авдеевку было направлено 12 авиационных бомб КАБ 500. В эти дни по позициям в среднем произошло 500-600 вражеских обстрелов, по городу – около 50-60. Речь не идет о каких-то единичных прилетах, потому что их даже никто не считает, это цифры о массированных обстрелах", - рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации.

Виталий Барабаш отметил, что много разрушений по городу и соседним селам общины.

"Бои не утихают ни на юге, ни на севере от Авдеевки. В основном враг сейчас пытается большинство своих сил бросать к северу от города. Однако на юге тоже непросто. Противник делает попытки сосредоточиться на севере, потому что ему кажется, что у него там что-то удается" "Вражеские штурмовые действия вообще не имеют никакого успеха. Каких-то минимальных 10-20 метров российские воины выгрызли, пытаясь закрепиться, но это им не удается. Ни одного населенного пункта Очеретинского общества, тем более Авдеевку, противник не взял", - подчеркнул Барабаш.