Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"К сожалению, в Корабельном районе города самая сложная ситуация, потому что там много повреждений, которые невозможно оперативно восстановить. Также, учитывая географическое положение этого района, там очень большое количество прилетов, то есть ситуация сложная. Сейчас предлагается добровольная эвакуация людям, которые там проживают" . Добровольная эвакуация – это правильное решение", - подчеркнул заместитель главы Херсонского областного совета.

Юрий Соболевский добавил, что все заявки горожан будут выполнены, сколько бы людей ни обратилось, все будет сделано для того, чтобы обеспечить этим людям выезд на более безопасные территории.

"В Корабельном районе до 24 февраля проживало более 20 тысяч человек, а сейчас трудно назвать какую-то цифру, однако понятно, что теперь там людей живет меньше. Есть много данных, которые мы обрабатываем, но, к сожалению, пока не можем говорить о точной цифру, сколько людей остается в нашем городе", – сказал Соболевский.

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