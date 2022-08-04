Как говорится в сообщении, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил ключевые позиции украинских военных на Киевщине и убедился в качественной подготовке к обороне.

"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления вражеских сил. Анализируя вероятные враждебные действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предполагает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков", - сказал Наев.

Командование ОС отмечает, что командир соединения ВСУ, обеспечивающий оборону на этом участке местности, постоянно взаимодействует с подразделениями Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

"Все вместе они выполняют плановые мероприятия по предотвращению действий вражеских сил. Это касается как противодействия диверсионно-разведывательным группам, так и отражения возможного наступления противника", - добавил Наев.