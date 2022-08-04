"Враг больше этим направлением не пройдет": В Киевской области ВСУ создали комплексную систему огневого поражения
В Киевской области Вооруженные силы Украины проанализировали предыдущие действия оккупантов и создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков
Как говорится в сообщении, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил ключевые позиции украинских военных на Киевщине и убедился в качественной подготовке к обороне.
Командование ОС отмечает, что командир соединения ВСУ, обеспечивающий оборону на этом участке местности, постоянно взаимодействует с подразделениями Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
"Все вместе они выполняют плановые мероприятия по предотвращению действий вражеских сил. Это касается как противодействия диверсионно-разведывательным группам, так и отражения возможного наступления противника", - добавил Наев.
"Уверен, что враг этим направлением больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальной", – добавил генерал-лейтенант Сергей Наев.
- Напомним, что ночью на 25 февраля в столицу Украины зашли диверсионные группы врага .
- Владимир Зеленский присвоил командующему Объединенными силами Сергею Наеву - звание Героя Украины.
- 9 июля Сергей Наев сообщил, что ВСУ пройдут опасные направления на границе с Беларусью.
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проверил , как укрепляются оборонные позиции на границе с Беларусью.
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