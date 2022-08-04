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"Враг больше этим направлением не пройдет": В Киевской области ВСУ создали комплексную систему огневого поражения

4 августа, 2022 четверг
10:41
война с Россией

В Киевской области Вооруженные силы Украины проанализировали предыдущие действия оккупантов и создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков

Как говорится в сообщении, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил ключевые позиции украинских военных на Киевщине и убедился в качественной подготовке к обороне.

"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления вражеских сил. Анализируя вероятные враждебные действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предполагает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков", - сказал Наев.

Командование ОС отмечает, что командир соединения ВСУ, обеспечивающий оборону на этом участке местности, постоянно взаимодействует с подразделениями Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

"Все вместе они выполняют плановые мероприятия по предотвращению действий вражеских сил. Это касается как противодействия диверсионно-разведывательным группам, так и отражения возможного наступления противника", - добавил Наев.

Также Командование ОС ВСУ отмечает, что население, пережившее наступление российских оккупантов, полностью поддерживает украинских защитников.

"Уверен, что враг этим направлением больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальной", – добавил генерал-лейтенант Сергей Наев.

  • Напомним, что ночью на 25 февраля в столицу Украины зашли диверсионные группы врага .
  • Владимир Зеленский присвоил командующему Объединенными силами Сергею Наеву - звание Героя Украины.
  • 9 июля Сергей Наев сообщил, что ВСУ пройдут опасные направления на границе с Беларусью.
  • Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проверил , как укрепляются оборонные позиции на границе с Беларусью.

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