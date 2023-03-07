Об этом сообщили в telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

В частности, добавляется, что под огнем окупантов были пгт Казачья Лопань, г. Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты.

"В пгт. Казачья Лопань Харьковского района враг вел огонь из РСЗО. Повреждены по меньшей мере 4 жилых дома, хозяйственные постройки и гараж. Также повреждена местная пожарная часть", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в с. Лиман Волчанской общины Чугуевского района обстрелом повреждено учебное заведение. В Волчанске разрушены жилые дома. Добавляется, что обошлось без пострадавших.

"В области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 96 взрывоопасных предметов", - добавляется в сообщении.