Враг бил по трем районам Днепропетровщины: разрушены дома и санаторий, пожар в ангаре с техникой на дорожном предприятии
Российские войска ночью на 26 августа девять раз обстреливали три района Днепропетровской области – Никопольский, Синельниковский и Криворожский
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.
Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь из "градов" и тяжелой артиллерии.
В самом Никополе изуродованы с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередачи. А около тысячи никопольчан остались без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не пострадали.
В Марганецкую громаду прилетели 5 снарядов из "градов", в Червоногригорьевск - 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В свою очередь в Синельниковском районе зафиксирован ракетный обстрел двух громад. В одной есть разрушения на сельхозпредприятии, в другой – на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже укротили.
В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской громадам. Есть разрушения, без пострадавших.
Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко отметил , что оккупанты обстреливали район, используя ЗАЭС и дома жителей Водяного и Каменки в качестве прикрытия.
"Пять атак с использованием ствольной артиллерии и РСЗО, около 35 боеприпасов", - написал он.
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