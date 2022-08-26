Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь из "градов" и тяжелой артиллерии.

В самом Никополе изуродованы с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередачи. А около тысячи никопольчан остались без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не пострадали.

В Марганецкую громаду прилетели 5 снарядов из "градов", в Червоногригорьевск - 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В свою очередь в Синельниковском районе зафиксирован ракетный обстрел двух громад. В одной есть разрушения на сельхозпредприятии, в другой – на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже укротили.

В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской громадам. Есть разрушения, без пострадавших.

Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко отметил , что оккупанты обстреливали район, используя ЗАЭС и дома жителей Водяного и Каменки в качестве прикрытия.

"Пять атак с использованием ствольной артиллерии и РСЗО, около 35 боеприпасов", - написал он.

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